Подорожчання проїзду в Одеській області набрало чинності з 10 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни торкнулися маршруту №560 «Білгород-Дністровський — Одеса», який щодня перевозить сотні пасажирів із міста та сусідніх сіл. Квиток тепер коштує 200 гривень замість 160, що на 40 гривень більше. Місцеві жителі відзначають, що підвищення вартості вплине на щомісячний бюджет сімей.

Перевізники пояснюють, що подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з ростом цін на пальне, витратами на обслуговування транспортних засобів і необхідністю забезпечити безпечну та своєчасну роботу маршрутів. Громада активно обговорює зміни та побоюється подальшого збільшення тарифів.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського наразі такий: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 та 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна) здійснюються о 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:00. Перевізники радять уточнювати актуальний графік у диспетчерів через можливі коригування.

В обласному центрі продовжується розширення мережі соціальних автобусів. Новий безкоштовний маршрут «просп. Свободи — вул. Архітекторська» дублює трамвай №27 і забезпечує зручне сполучення між районами, що особливо важливо під час перебоїв електропостачання.

За словами фахівців, планування поїздок і відстеження графіків допомагає зменшити вплив підвищених тарифів, забезпечуючи комфорт та безперебійну роботу маршрутів.

