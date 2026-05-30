Подорожание проезда в Виннице сопровождается изменениями в стоимости транспортных карт, утвержденными исполнительным комитетом городского совета 21 мая 2026 года, передает Politeka.

Решение касается обновления цен на «Муниципальную карту винничанина» и его неперсонализированный вариант. Теперь базовая персонализированная карта стоит 150 гривен, тогда как альтернативная – 200 гривен. В городском совете объясняют пересмотр длительным периодом без коррекции: предварительные расценки действовали с 2019 года и утратили актуальность на фоне инфляционных процессов.

По сравнению с другими городами Украины новые показатели в Виннице выглядят выше. Например, во Львове транспортная карта стоит 60 гривен, в Киеве — от 40 до 120 в зависимости от типа, в Ивано-Франковске — 55 гривен, а в Житомире — 100 гривен для всех категорий пользователей.

Таким образом, Винница сейчас имеет наивысшую стоимость электронных носителей среди городов, где действует система безналичной оплаты проезда. В то же время, структура тарифов в городе отличается от других регионов отсутствием разницы между способами расчета — одинаковая цена установлена ​​для банковской карты, QR-оплаты и муниципального носителя.

Отдельно отмечается, что приобретение проездных билетов возможно только при наличии муниципальной карты. По данным «Винницкого информационного центра», в настоящее время в обращении находятся более 133 тысяч персонализированных карт, что свидетельствует о высоком уровне использования системы.

В городе также рассматривают запуск цифровой версии карты с интеграцией в Google Pay и Apple Pay, что упростит доступ к услугам общественного транспорта.

На этом фоне подорожание проезда в Виннице остается одним из факторов более широких изменений в транспортной политике города, которые могут продолжиться в ближайшее время с пересмотром стоимости поездок в маршрутках до 25 гривен.

