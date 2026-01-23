Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Одесской области на эти выходные – 24 и 25 января 2026 года.

В некоторых населенных пунктах Одесской области в течение субботы и воскресенья, 24 и 25 января 2026 года, будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждает о дополнительных графиках отключения света на 24 и 25 января в пределах Окнянского поселкового территориального общества. Ограничения будут действовать ориентировочно с 8:00 до 19:00.

Так, в связи с выполнением плановых профилактических работ в электросетях региона в субботу отключение электроэнергии состоится в таких населенных пунктах: Ульяновка, Флора, Ивановка, Антоновка, Владимировка, Демьяновка, Ставрово, Маяки, сообщает Politeka.

В воскресенье, 25 числа, плановые обесточения состоятся еще в ряде сел общины – Маяки, Триграли, Выжине, Новосеменовка.

Кроме того, в субботу, 24 января, дополнительные графики отключения света, связанные с профилактическими работами в электрических сетях, коснутся также Беляевского городского территориального общества в Одесской области. В частности, с 9:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жители села Граденицы, проживающие по улицам Мира, Степная, Центральная, переулку Мира.

О других ограничениях электроснабжения на эти дни ДТЭК может объявить позже, следите за официальными страницами компании.

