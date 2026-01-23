Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в Одеській області на ці вихідні – 24 та 25 січня 2026 року.

У деяких населених пунктах Одеської області протягом суботи та неділі, 24 та 25 січня 2026 року, будуть діяти локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджає про додаткові графіки відключення світла на 24 та 25 січня в межах Окнянської селищної територіальної громади. Обмеження діятимуть орієнтовно з 8:00 до 19:00.

Так, у зв’язку з виконанням планових профілактичних робіт в електромережах регіону в суботу відключення електроенергії відбудеться в таких населених пунктах: Улянівка, Флора, Іванівка, Антонівка, Володимирівка, Дем’янівка, Ставрове, Маяки, повідомляє Politeka.

У неділю, 25 числа, планові знеструмлення відбудуться ще в низці сіл громади – Маяки, Триграли, Вижине, Новосеменівка.

Крім того, в суботу, 24 січня, додаткові графіки відключення світла, повʼязані з профілактичними роботами в електричних мережах, торкнуться також Біляївської міської територіальної громади в Одеській області. Зокрема з 9:00 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці села Градениці, які проживають по вулицях Миру, Степова, Центральна, провулку Миру.

Про інші обмеження електропостачання на ці дні ДТЕК може оголосити пізніше, тому стежте за офіційними сторінками компанії.

