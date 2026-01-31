Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется при поддержке доноров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области началась в рамках нового социального проекта, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на жителей, чье жилье получило повреждения в результате боевых действий, а также на поддержку пожилых и социально уязвимых граждан. О старте программы сообщают организаторы проекта.

В рамках инициативы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусмотрен малый и средний ремонт жилья. Работы охватывают замену окон, дверей, восстановление кровель, стен и потолков при безопасности проживания.

Подать обращение могут жители Харькова и Изюма по определенным категориям. Среди них — люди с инвалидностью, граждане старше 60 лет, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малыми детьми.

Для участия необходимо подготовить документы, подтверждающие личность, право собственности и уровень доходов. При отсутствии полного пакета социальные работники рассматривают ситуацию индивидуально и консультируют по поводу дальнейших шагов.

Отдельно действует программа ухода на дому для одиноких пожилых людей и граждан с серьезными проблемами здоровья. Специалисты оказывают бытовую помощь, следят за самочувствием, консультируют и обеспечивают необходимыми средствами.

По словам организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке доноров и позволяет комплексно поддержать наиболее уязвимые слои населения. Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для получения информации.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс