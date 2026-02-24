Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 25 февраля.

Графики отключения света в Полтавской области продлятся 25 февраля, однако ограничения касаются только части населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Графики отключения света в Полтавской области на 25 февраля продлятся в населенных пунктах Чернухинского территориального общества. В частности, с 9 до 15 часов не будет электричества по следующим адресам:

с.Гильци улицы:

Молодижна (б. 4),

Садова (б. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65),

Солодкого (б. 1, 3, 5, 7),

Тарасенська (б. 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 33, 37, 38, 42, 46),

пров.Тарасенськый (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14),

Чорнухынська (б. 1, 3, 5, 11)

с.Воронькы улицы:

Брыгадна (б. 10),

Буденна (б. 1, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 20, 21, 27, 31),

Лисова (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27),

Перелета (б. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24),

Сергия Сердюкы (б. 1, 2)

С 8 до 17 часов не будет электричества также в Новосанжарской поселковой территориальной общине. Однако обесточат лишь некоторые населенные пункты:

с.Дубына улицы:

Баливська (б. 1, 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16 б, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 64, 73, 80, 83, 84, 85, 87, 87А, 92),

пров.Баливськый (б. 1, 3, 3а, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33),

Вильхова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 15 А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26 б, 28, 28а, 30, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 78),

Новоселивська (б. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 16а, 17, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 51а, 52, 52а, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 78, 78а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 99, 111),

пров.Новоселивськый (б. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 21, 29, 34, 34 а, 35, 57),

пров.Степовый (б. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16),

Центральна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 9а, 9б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18 а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 26, 27, 28 а, 29, 32, 34, 35, 42, 79, 83, 87),

пров.Центральный (б. 1, 1-а, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 44)

пгт.Нови Санжары адрес:

Маджарянська (б. 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 77 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 11 114, 115, 116, 117, 118)

с.Руденкивка улицы:

Господарська (б. 1, 2),

Ивана Мазепы (б. 10б),

Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17),

Мыру (б. 33, 41, 43),

Нова (б. 1, 2А, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 а, 21, 23, 25, 25а),

Соснова (б. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12),

пров.Степовый (б. 4, 6),

Тернова (б. 1, 3, 4)

Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.