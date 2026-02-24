Графики отключения света в Сумской области на 25 февраля будут продолжаться в течение установленного периода из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области на 25 февраля вводятся в связи с проведением плановых работ на электросетях.

С 9 до 15 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света охватят город Конотоп в домах на улицах:

  • Мыру — 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61A, 61B, 65
  • Депутатська - 96

С 9 до 12 часов не будет света в городе Ромны. Электричество будет выключаться на следующих улицах:

  • 1-й Петропавливськои — 7–47, 49, 51, 53, 53А, 55, 59, 32А, 33А
  • Петропавливська — 1–115А (в т.ч. 9А, 9Б, 10А, 11А, 18/2, 22А, 32А, 34А, 36Б, 38А, 44А, 44Б, 46А, 50А, 52Б, 54Б, 56А, 56Б, 56В, 58Б, 60Б, 65А, 68А, 70А, 71А, 74А, 90А, 94А, 97А, 99А, 101В, 115А)
  • 1-й Пырогова — 1–9, 15А, 17А, 17Б
  • Пырогова — 1А, 2, 3А, 4–8 (в т.ч. 5А, 6А, 7А)
  • Волошенка — 2, 4, 6, 9–11, 13, 15–17, 19, 20
  • 1-й Поповыча — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 26Б, 28, 30
    Франка — 17А, 17Б, 18, 18А, 19–25, 20А
  • 1-й Роменсько-Кыивськои дывизии — 1–3

С 09:30 до 16:30 будут отключения в Лебедыни. Свет будут выключаться на улицах:

  • Украинська — 3, 4, 6–16
  • Героив Чорнобыля — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 43/2, 43А/1, 43З, 43І
  • Олексия Красовського — 1–3, 5–9, 11–14, 18, 22
  • Холодноярська — 2–11, 13

Также, с 8 до 17 часов обесточивания охватят город Охтырка, однако обесточат только отдельные дома, находящиеся по адресам:

  • Молодижный пров. — 1–4
  • Молодижна — 2, 4, 6–17
  • Леси Украинкы — 137–161
  • Заозерна — 139
  • Гусынська — 152, 154–164 (в т.ч. 162Б)
  • Мыргородська — 1–11
  • Зарична — 2, 4–6, 9, 11, 13, 18, 20, 24, 32, 34, 36, 38, 40
  • Заричный пров. — 1–20, 22, 24 (в т.ч. 2А, 15А)
  • Петропавлівська — 56–85, 108, 141, 143
  • Грабовського — 161, 163
  • Бузкова — 7, 8, 38, 47, 50, 70–86 (в т.ч. 76А, 78А)
  • Володымыра Шандыбы — 13–26
  • Заводська — 94–96, 95А, 140А, 141, 170Б
  • Армийська — 1/2, 1/12, 1/13, 1/17, 12А, 22А, 115Б
    93-и Брыгады Холодный Яр — 153А–155А
  • Полтавська — 105–117, 132, 148, 148А
  • Олександра Мишечкина — 10–12А
  • Охтырськых дывизий — 49–57
  • 8 Березня — 22–29
  • Грыгория Чыкала — 1–23 (в т.ч. 2А, 7/2, 19А, 19Б, 23Б)
  • Ивана Огиенка — 1–33 (в т.ч. 1А, 1Б, 2Е, 2Ж, 3А, 5А, 7А, 9А, 11А, 29А)
  • Мыколы Амосова — 10–16 (в т.ч. 11А, 14А)
  • Пивничный пров. — 27–29
  • Ликарняный пров. — 1, 3, 5, 7, 9, 11
  • Незалежности — 10, 9/2
  • Назария Яремчука — 13
  • Лисный пров. — 1
  • Лозовый пров. — 1–5 (в т.ч. 1А)
  • Бакыривськый пров. — 2
  • Народный пров. — 1

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

