Графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области на 25 февраля вводятся в связи с проведением технического обслуживания.

Графики отключения света в Сумской области на 25 февраля будут продолжаться в течение установленного периода из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области на 25 февраля вводятся в связи с проведением плановых работ на электросетях.

С 9 до 15 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света охватят город Конотоп в домах на улицах:

Мыру — 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61A, 61B, 65

Депутатська - 96

С 9 до 12 часов не будет света в городе Ромны. Электричество будет выключаться на следующих улицах:

1-й Петропавливськои — 7–47, 49, 51, 53, 53А, 55, 59, 32А, 33А

Петропавливська — 1–115А (в т.ч. 9А, 9Б, 10А, 11А, 18/2, 22А, 32А, 34А, 36Б, 38А, 44А, 44Б, 46А, 50А, 52Б, 54Б, 56А, 56Б, 56В, 58Б, 60Б, 65А, 68А, 70А, 71А, 74А, 90А, 94А, 97А, 99А, 101В, 115А)

1-й Пырогова — 1–9, 15А, 17А, 17Б

Пырогова — 1А, 2, 3А, 4–8 (в т.ч. 5А, 6А, 7А)

Волошенка — 2, 4, 6, 9–11, 13, 15–17, 19, 20

1-й Поповыча — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 26Б, 28, 30

Франка — 17А, 17Б, 18, 18А, 19–25, 20А

Франка — 17А, 17Б, 18, 18А, 19–25, 20А 1-й Роменсько-Кыивськои дывизии — 1–3

С 09:30 до 16:30 будут отключения в Лебедыни. Свет будут выключаться на улицах:

Украинська — 3, 4, 6–16

Героив Чорнобыля — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 43/2, 43А/1, 43З, 43І

Олексия Красовського — 1–3, 5–9, 11–14, 18, 22

Холодноярська — 2–11, 13

Также, с 8 до 17 часов обесточивания охватят город Охтырка, однако обесточат только отдельные дома, находящиеся по адресам:

Молодижный пров. — 1–4

Молодижна — 2, 4, 6–17

Леси Украинкы — 137–161

Заозерна — 139

Гусынська — 152, 154–164 (в т.ч. 162Б)

Мыргородська — 1–11

Зарична — 2, 4–6, 9, 11, 13, 18, 20, 24, 32, 34, 36, 38, 40

Заричный пров. — 1–20, 22, 24 (в т.ч. 2А, 15А)

Петропавлівська — 56–85, 108, 141, 143

Грабовського — 161, 163

Бузкова — 7, 8, 38, 47, 50, 70–86 (в т.ч. 76А, 78А)

Володымыра Шандыбы — 13–26

Заводська — 94–96, 95А, 140А, 141, 170Б

Армийська — 1/2, 1/12, 1/13, 1/17, 12А, 22А, 115Б

93-и Брыгады Холодный Яр — 153А–155А

93-и Брыгады Холодный Яр — 153А–155А Полтавська — 105–117, 132, 148, 148А

Олександра Мишечкина — 10–12А

Охтырськых дывизий — 49–57

8 Березня — 22–29

Грыгория Чыкала — 1–23 (в т.ч. 2А, 7/2, 19А, 19Б, 23Б)

Ивана Огиенка — 1–33 (в т.ч. 1А, 1Б, 2Е, 2Ж, 3А, 5А, 7А, 9А, 11А, 29А)

Мыколы Амосова — 10–16 (в т.ч. 11А, 14А)

Пивничный пров. — 27–29

Ликарняный пров. — 1, 3, 5, 7, 9, 11

Незалежности — 10, 9/2

Назария Яремчука — 13

Лисный пров. — 1

Лозовый пров. — 1–5 (в т.ч. 1А)

Бакыривськый пров. — 2

Народный пров. — 1

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

