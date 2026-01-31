Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки донорів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області розпочалася в межах нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на мешканців, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок бойових дій, а також на підтримку літніх і соціально вразливих громадян. Про старт програми повідомляють організатори проєкту.

У межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено малий і середній ремонт помешкань. Роботи охоплюють заміну вікон, дверей, відновлення покрівель, стін та стель за умови безпеки проживання.

Подати звернення можуть мешканці Харкова й Ізюма з визначених категорій. Серед них — люди з інвалідністю, громадяни віком понад 60 років, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки, вагітні жінки та матері з малими дітьми.

Для участі необхідно підготувати документи, що підтверджують особу, право власності та рівень доходів. За відсутності повного пакета соціальні працівники розглядають ситуацію індивідуально та консультують щодо подальших кроків.

Окремо діє програма догляду вдома для самотніх літніх людей і громадян із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці надають побутову допомогу, стежать за самопочуттям, консультують та забезпечують необхідними засобами.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки донорів і дозволяє комплексно підтримати найбільш уразливі верстви населення. Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для отримання інформації.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс