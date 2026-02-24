25 февраля в отдельных районах и некоторых улицах Чернигова вводятся графики отключения света.

Украинцев предупредили о вводимых на 25 февраля дополнительных графиках отключения света в Чернигове, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в «Чернігівобленерго».

25 февраля в отдельных районах и некоторых улицах Чернигова вводятся графики отключения света. Перерывы в электроснабжении связаны с проведением плановых технических работ и модернизацией городских электросетей.

С 9 до 17 часов в Чернигове будут выключать свет в части города. Ограничения охватят следующие улицы:

Алексеева — № 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84

Анатолия Погрибного — № 1–12, 14–16, 18, 20, 24, 26, 26б, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 1а, 2а, 3а, 3Б, 11а

Васыля Будныка — № 3–39, 4а, 27а, 27б

Гарамив — № 20, 22, 22а

Глухивська — № 1–10, 2а, 2б, 3а

Городнянська — № 1–11, 13, 15, 17, 19, 21, 8а, 8б, 10а

Дмытра Самоквасова — № 1–6

Добровольцив — № 5–31, 5а

Елецька — № 3–6, 8, 10, 12, 12а, 14б, 16, 16А, 18–20, 20а, 20б, 22, 24

Ивана Выговського — № 1–12, 14, 1а, 2а, 11а, 12а

Кастуся Калыновського — № 1–2

Кырыла Розумовського — № 48–66, 62В, 62г, 72–82, 74а, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 95А, 97, 97а, 99, 99а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157

Ковпака — № 1

Корюкивська — № 1

Кукушанка — № 1

Леонида Каденюка — № 1–23, 6а, 15а, 17А, 23а

Лытовська — № 2, 2а, 2б, 2В, 4, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 15Д, 17, 17а, 17б, 19б, 21, 21а, 23, 23а

Лугова — № 58

Мыру — № 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 216–270

Мыхалевыча — № 15

Молчанова — № 1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5А, 8а

Олександра Довженка — № 1–6, 8, 8А, 10, 12, 12а, 14, 15

Олександра Тищинського — № 3–34, 36, 38–42, 44, 46, 46б, 48–49, 4а, 19а, 20а

Пивци — № 1, 1А, 1в, 3, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А

Пласту — № 3–32, 2а, 18а, 26А

Прывитна — № 2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а

Сагайдак — № 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1а, 6а, 8а, 10а, 13б, 14А, 15а, 24а

Сагайдак 1-й — № 12, 17

Садова — № 11А

Седнивськый — № 1, 1а, 3–4, 7–11, 13а–15а, 16, 17Б, 18

Сичовых стрільцив — № 1–31, 33, 35, 37, 2а, 2б, 5а, 26а, 28а

Сонячна-Подусивка — № 3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2а, 2Б, 6а, 8а, 14А

Спортывна — № 6, 32–69, 71, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 36а, 48/1, 59А, 62А, 64а

Старострыженська — № 3–23, 6а, 14а, 18а, 23а

Стрилецька — № 28

Теробороны — № 52а, 52б, 54–81, 83, 85, 87, 89, 91–93, 95, 97, 99, 101–109, 111–117, 119–137, 138, 138а, 139, 141, 141а, 143, 145–147, 149, 151, 153, 155, 159, 54а

Тыха — № 3

Федора Уманця — № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23–25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39–41, 43, 45, 47, 2/61, 2/170

Чернигивська — № 1–25, 1Б, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А

Чернигивськый — № 16

Ягидна — № 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а

Ящука — № 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

Графики отключений «Чернігівобленерго» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

