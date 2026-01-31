Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на определенные категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Единение», работающий с людьми старшего возраста и внутренне перемещенными лицами.

В рамках работы хаба волонтеры организовали выдачу продуктовых наборов, базовых вещей и предоставляют консультации по доступным социальным программам. Поддержка направлена ​​на граждан, которые оказались в сложных бытовых условиях и нуждаются в ежедневной помощи.

Ячейка действует в Александровской общине и стала важным местом поддержки для местных жителей и переселенцев. Здесь можно получить продукты, средства гигиены и советы по адаптации и оформлению необходимых документов.

Отдельное внимание уделяется жителям Покровского направления, где уровень потребности остается высоким. Центр помогает семьям и одиноким людям частично покрывать расходы на самое необходимое.

Прием посетителей проходит в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Специалисты принимают обращения, консультируют и сопровождают при подготовке пакета документов.

По словам координаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована прежде всего на пожилых людей, людей с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями.

График выдачи наборов публикуется в официальном Telegram-канале хаба «Единение», где также размещены актуальные объявления. Жителям советуют обращаться заранее и регулярно проверять обновления, чтобы поддержка оставалась доступной.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.