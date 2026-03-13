Подорожание проезда в Киеве вступит в силу с 14 марта, сообщает Politeka.

О подорожании проезда проинформировали в официальном телеграмм-канале общественной организации "Пассажиры Киева". Речь идет о маршрутке №434, где стоимость билета поднимется до 20 грн.

Частные перевозчики в последний раз меняли цену в 2022 году, когда тариф вырос с 10-12 грн до 15 грн. В январе этого года билет в городской маршрутке №556 временно поднимался до 20 грн., но перевозчик быстро вернул старую стоимость.

Активисты связывают нынешнее повышение с резким поднятием ценников на дизельное топливо за прошедшую неделю. Это оказывает непосредственное влияние на расходы компаний.

Активисты ОО "Пассажиры Киева" отмечают, что в большинстве украинских городов тарифы в коммунальном и частном транспорте уже были пересмотрены в конце 2024 – начале 2025 годов.

Киевские перевозчики долго удерживали цену 15 гривен из-за риска потерять пассажиров, которые могли выбирать коммунальный транспорт за 6,5-8 грн.

По словам активистов, частные компании не готовы работать в убыток, однако качество услуг при этом не повысится. Пассажиры фактически должны привыкать к подорожанию проезда, без улучшения комфорта или безопасности перевозок.

В то же время эксперты отмечают, что текущие тарифы на коммунальный транспорт в столице остаются низкими и давно нуждаются в пересмотре.

Отдельно следует упомянуть, что рост стоимости билета наблюдается и за пределами столицы. Например, на маршруте Житомир-Киев-Житомир перевозчик «Элит-авто плюс» установил тариф в 350 грн за поездку.

Это на 50 грн больше предыдущей цены. В Житомире некоторые частные автобусы объявили об увеличении стоимости с 7 марта 2026 года.

