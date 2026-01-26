Подорожчання проїзду у Волинській області залежатиме від подальших змін цін на пальне та фінансового навантаження на перевізників.

Подорожчання проїзду у Волинській області знову опинилося в центрі уваги через прогнози щодо зростання вартості пального та нові вимоги до роботи перевізників, повідомляє Politeka.

На тлі можливого подорожчання пального місцеві автопідприємства все частіше говорять про перегляд тарифів на міжміських маршрутах. До витрат на пальне додається необхідність утримувати водіїв і виконувати умови їх бронювання, що безпосередньо впливає на економіку перевезень.

Журналісти з’ясували позиції перевізників щодо ймовірного перегляду цін. Підприємиця Наталія Приходько, яка обслуговує кілька напрямків у регіоні, повідомила, що її компанія вже підвищила вартість квитків наприкінці грудня. За її словами, причиною стали збільшення мінімальної зарплати водіїв до 22 тисяч гривень, зростання витрат на пальне, мастильні матеріали та інші обов’язкові видатки. Загалом оплата для пасажирів зросла приблизно на 10%.

Перевізник Олександр Коляда наразі не змінює тарифів, однак визнає, що ситуація залишається нестабільною. Він зазначає, що останній перегляд цін відбувався на початку минулого року, а подальші рішення залежатимуть від ринку пального. У разі збільшення його вартості на п’ять гривень і більше підвищення стане неминучим.

Водночас частина учасників ринку намагається зберігати попередні розцінки. Перевізник Юрій Подлевський повідомив, що не планує поспішати з непопулярними рішеннями, поки ситуація не набуде критичного характеру. За його словами, компанія орієнтується на загальні тенденції та дії інших підприємців.

Фахівці зазначають, що нині відсутній єдиний підхід до формування тарифів, адже кожен маршрут має власну рентабельність і структуру витрат. У такій ситуації пасажирам радять уточнювати актуальну вартість у касах автовокзалів або безпосередньо перед поїздкою.

Експерти підкреслюють, що подорожчання проїзду у Волинській області залежатиме від подальших змін цін на пальне та фінансового навантаження на перевізників, а остаточні рішення ухвалюватимуться індивідуально.

