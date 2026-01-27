Подорожание проезда в Киеве уже ощутили пассажиры нескольких пригородных маршрутов, где цены на билеты поднялись на несколько гривен.

Подорожание проезда в Киеве произошло из-за роста стоимости горючего, запчастей, электроэнергии и других эксплуатационных расходов маршрутных перевозчиков, сообщает Politeka.

С 20 января на некоторых пригородных маршрутках билеты стали стоить 20 гривен вместо 15. В частности, подорожание проезда в Киеве касается маршрутов №386 (ст. г. Святошино – с. Лубянка) и №820 (Вишневое – ул. Нижний Вал).

Пассажиры отмечают, что повышение произошло одновременно на нескольких рейсах, что оказало существенное влияние на ежедневные расходы жителей пригородов.

Специалисты объясняют, что столичные маршрутки работают по старым правилам и часто нуждаются в модернизации. Подержанные автомобили не всегда проходят качественное техническое обслуживание, а отсутствие валидаторов создает значительные объемы "теневого" дохода для перевозчиков.

В то же время, по словам экспертов, меры городских властей пока не обеспечивают полный контроль и безопасную перевозку, что частично оправдывает рост тарифов.

По словам транспортного аналитика, соучредителя ОО "Пассажиры Киева" Александра Гречко, решения по повышению стоимости билетов носят более политический характер, чем реальную экономическую потребность.

Однако подорожание проезда довольно сильно ощутимо для пассажиров, ежедневно пользующихся общественным транспортом.

Пока местные жители привыкают, перевозчики отмечают, что повышение необходимо для поддержания технического состояния транспортных средств и обеспечения безопасности пассажиров.

Аналитики отмечают, что без комплексных реформ в транспортном секторе снова может появиться потребность в поднятии тарифов.

