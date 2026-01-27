Подорожчання проїзду у Києві вже відчули пасажири кількох приміських маршрутів, де ціни на квитки піднялися одразу на кілька гривень.

Подорожчання проїзду у Києві сталося через зростання вартості пального, запчастин, електроенергії та інших експлуатаційних витрат маршрутних перевізників, повідомляє Politeka.

З 20 січня на деяких приміських маршрутках квитки почали коштувати 20 гривень замість 15. Зокрема, подорожчання проїзду у Києві стосується маршрутів №386 (ст. м. Святошин – с. Луб’янка) та №820 (Вишневе – вул. Нижній Вал).

Пасажири відзначають, що підвищення відбулося одночасно на кількох рейсах, що суттєво вплинуло на щоденні витрати мешканців передмість.

Фахівці пояснюють, що столичні маршрутки працюють за старими правилами і часто потребують модернізації. Старі автомобілі не завжди проходять якісне технічне обслуговування, а відсутність валідаторів створює значні обсяги "тіньового" доходу для перевізників.

Водночас, за словами експертів, заходи міської влади поки що не забезпечують повного контролю та безпечного перевезення, що частково виправдовує зростання тарифів.

За словами транспортного аналітика, співзасновника ГО "Пасажири Києва" Олександра Гречка, рішення щодо підвищення вартості квитків мають більше політичний характер, аніж реальну економічну потребу.

Однак, подорожчання проїзду доволі сильно відчутне для пасажирів, що щодня користуються громадським транспортом.

Поки місцеі мешканці звикають, перевізники наголошують, що підвищення є необхідним для підтримки технічного стану транспортних засобів та забезпечення безпеки пасажирів.

Аналітики зазначають, що без комплексних реформ у транспортному секторі, знову може зʼявитися потреба у піднятті тарифів.

