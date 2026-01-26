Дефицит продуктов в Киеве формирует заметное различие в стоимости одинаковых овощей в зависимости от торговой сети и района города.

Дефицит продуктов в Киеве уже отражается на стоимости овощей в розничных сетях столицы, о чем сообщает Politeka.net.

Покупатели все чаще подмечают смену ценников на популярные позиции.

Быстрее всего дорожают помидоры. Аналитики объясняют это завершением активного этапа тепличного выращивания, из-за чего предложение на рынке сократилось, в то время как заинтересованность потребителей сохраняется.

Дополнительное давление создает импорт. Поставки из-за границы поступают небольшими партиями, а средний уровень стоимости таких томатов за неделю вырос почти на 20 процентов, что оперативно отразилось в супермаркетах и ​​специализированных магазинах.

Похожая ситуация наблюдается и с огурцами закрытого грунта. Ограниченные объемы поставок вместе с постоянным спросом заставляют продавцов пересматривать расценки, связываемые экспертами с сезонным спадом внутреннего производства.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Киеве формирует заметную разницу в стоимости одинаковых овощей в зависимости от торговой сети и района города.

Эксперты советуют потребителям внимательно сравнивать предложения, следить за обновлением ассортимента и планировать покупки заранее, чтобы снизить затраты в период ограниченной доступности тепличной продукции.

Кроме того, в Киевской области также дорожают продукты.

Самый ощутимый рост зафиксирован в сегменте бакалеи. Средняя цена килограмма гречки на 7 января составляет 47,85 гривны. За месяц показатель увеличился на 2,72. Минимальный уровень зафиксировали в Auchan – 39,90, максимальный – в Megamarket, где стоимость достигла 61,70. В Metro и Novus продажи проходят в диапазоне около 44,9.

Источник: AgroReview.

