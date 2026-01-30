Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области связано с ростом минимальной зарплаты, расходов на электроэнергию, топливо, материалы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступило в силу с начала 2026 г., сообщает Politeka.

Решение было принято Каневским городским советом и исполнительным комитетом после пересмотра экономических расчетов и актуализации расходов местных предприятий.

Новые тарифы касаются централизованного водоснабжения, канализации и вывоза бытовых отходов. Стоимость кубометра воды теперь составляет 55,74 грн, канализационные услуги – 38,28 грн. Оплата за мусор выросла примерно на 17%.

Для многоквартирных домов с контейнерной системой установлен ежемесячный платеж 48,14 грн. с каждого жителя. В частном секторе сумма составляет 48,14 грн. за контейнер или 40,02 грн. без него. Перевозка смешанных отходов оценивается в 127,49 грн за кубометр для населения, 138,74 – для бюджетных учреждений и 182,48 грн – для других организаций.

Руководитель профильного отдела жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Балан пояснил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области связано с ростом минимальной зарплаты, расходов на электроэнергию, топливо, материалы и увеличением налоговой нагрузки. Предыдущие ставки уже не покрывали реальные расходы предприятий.

Часть финансовой нагрузки компенсируют субсидии и льготы социально уязвимым категориям. Это позволяет своевременно выплачивать зарплаты персоналу, поддерживать инженерные сети и обеспечивать стабильное функционирование коммунальных служб.

Специалисты советуют жителям планировать ежемесячные расходы, отслеживать официальные сообщения и оплачивать счета. Это помогает избежать задолженности и гарантирует бесперебойную работу водоснабжения и канализации, сохраняя качество обслуживания в течение года.

