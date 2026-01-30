Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області пов’язане зі зростанням мінімальної зарплати, витрат на електроенергію, паливо, матеріали.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили Канівська міська рада та виконавчий комітет після перегляду економічних розрахунків і актуалізації витрат місцевих підприємств.

Нові тарифи стосуються централізованого водопостачання, каналізації та вивезення побутових відходів. Вартість кубометра води тепер становить 55,74 грн, каналізаційні послуги — 38,28 грн. Оплата за сміття зросла приблизно на 17 %.

Для багатоквартирних будинків із контейнерною системою встановлено щомісячний платіж 48,14 грн з кожного мешканця. У приватному секторі сума складає 48,14 грн за контейнер або 40,02 грн без нього. Перевезення змішаних відходів оцінюється у 127,49 грн за кубометр для населення, 138,74 — для бюджетних установ та 182,48 грн — для інших організацій.

Керівник профільного відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан пояснив, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області пов’язане зі зростанням мінімальної зарплати, витрат на електроенергію, паливо, матеріали та збільшенням податкового навантаження. Попередні ставки вже не покривали реальні витрати підприємств.

Частину фінансового навантаження компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих категорій. Це дозволяє своєчасно виплачувати зарплати персоналу, підтримувати інженерні мережі та забезпечувати стабільне функціонування комунальних служб.

Фахівці радять мешканцям планувати щомісячні витрати, відстежувати офіційні повідомлення та вчасно оплачувати рахунки. Це допомагає уникнути заборгованості та гарантує безперебійну роботу водопостачання і каналізації, зберігаючи якість обслуговування протягом року.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.