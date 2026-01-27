Новий графік руху поїздів у Волинській області запровадили на період ремонту Інтерсіті, у зв’язку з чим між Ковелем та Києвом тимчасово курсуватиме додатковий пасажирський склад, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Волинській області стало відомо 26 січня з повідомлення від "Укрзалізниці".

У компанії зазначили, що додатковий пасажирський склад отримав номер №197/198 і виконуватиме рейси лише на час, поки основний швидкісний експрес перебуває на технічному обслуговуванні.

Такий крок дозволяє зберегти пряме залізничне сполучення між Волинською областю та Києвом без необхідності пересадок.

Згідно з новим графікому руху, поїзд вирушає з Ковеля об 11:46 і прибуває до столиці о 22:02. У зворотному напрямку відправлення зі столиці відбувається о 07:56, а прибуття до Ковеля - о 17:29.

Запропонований розклад розрахований таким чином, щоб пасажири мали можливість планувати поїздки як у денний, так і у вечірній час.

Квитки на №197/198 будуть доступні для придбання з 30 січня. Їх можна придбати через офіційний сайт "Укрзалізниці", у додатку компанії або у касах вокзалів.

Вартість проїзду залежить від типу вагона. Ціна квитка у плацкарті стартує від 266 гривень, у купе від 309 гривень, а проїзд у люксі обійдеться у 666 гривень.

Окрім цього, раніше повідомлялося, що ці зміни доповнюються експериментальним маршрутом. Йдеться про запуск регіонального №850/851, який сполучає Волинь і Львівщину.

Його курсування відбувається у визначені дні січня та лютого з метою покращення транспортного сполучення між обласними центрами та малими населеними пунктами.

