Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области оформляется через органы социальной защиты.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области в 2026 году выплачивается по новым правилам, о чем сообщает Politeka.

Информацию о выплатах обнародовал Пенсионный фонд Украины.

По данным ведомства, поддержка назначена внутриперемещенным лицам, состоящим на официальном учете и имеющим подтвержденную потребность. Начисление производится на шесть месяцев подряд. Дальнейшее продолжение возможно при соблюдении требований программы.

Среди основных критериев – среднемесячный доход семьи за предыдущий квартал. Показатель не может превышать четыре прожиточных минимума для людей, потерявших трудоспособность.

По состоянию на начало 2026 базовый минимум определен на уровне 2 595 гривен. Следовательно, предельная сумма дохода для участия составляет 10 380 гривен на одного человека.

Некоторые заявители получают выплаты без учета финансового положения. В эту категорию входят пенсионеры с низким обеспечением, граждане с инвалидностью первой или второй группы, дети с особыми потребностями до совершеннолетия, сироты, молодежь без родительской опеки до 23 лет, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление осуществляется через управление социальной защиты населения. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие статус переселенца и уровень доходов. После проверки принимается решение о перечислении средств. Именно в таком порядке реализуется денежная помощь для проживания для ВПЛ в Одесской области.

В Пенсионном фонде отмечают, что программа помогает частично покрыть расходы по аренде, питанию и ежедневным потребностям, способствуя финансовой стабильности и адаптации людей в новой среде.

