Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області оформлюється через органи соціального захисту.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році виплачується за новими правилами, про що повідомляє Politeka.

Інформацію про виплати оприлюднив Пенсійний фонд України.

За даними відомства, підтримка призначена внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на офіційному обліку та мають підтверджену потребу. Нарахування здійснюють на шість місяців поспіль. Подальше продовження можливе за умови дотримання вимог програми.

Серед основних критеріїв — середньомісячний дохід родини за попередній квартал. Показник не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми для людей, що втратили працездатність.

Станом на початок 2026 року базовий мінімум визначено на рівні 2 595 гривень. Отже, гранична сума доходу для участі складає 10 380 гривень на одну особу.

Окремі заявники отримують виплати без урахування фінансового стану. До цієї категорії входять пенсіонери з низьким забезпеченням, громадяни з інвалідністю першої або другої групи, діти з особливими потребами до повноліття, сироти, молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікуни й прийомні сім’ї.

Оформлення здійснюється через управління соціального захисту населення. Разом із заявою подаються документи, що підтверджують статус переселенця та рівень доходів. Після перевірки ухвалюється рішення щодо перерахування коштів. Саме в такому порядку реалізується Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області.

У Пенсійному фонді зазначають, що програма допомагає частково покрити витрати на оренду, харчування та щоденні потреби, сприяючи фінансовій стабільності та адаптації людей у новому середовищі.

