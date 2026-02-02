Именно через этот порядок реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Харьковской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области в 2026 году остается доступной внутренне перемещенным лицам, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд Украины.

Поддержка рассчитана на граждан, которые покинули свои дома и фактически проживают в регионе. Выплаты предоставляются сроком на шесть месяцев с возможностью продления при соблюдении условий программы.

Основным критерием для участия является средний доход семьи за три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2026 минимум составляет 2 595 гривен, поэтому максимальная допустимая сумма дохода на одного человека — 10 380 гривен.

Отдельные категории получают пособие независимо от финансового положения. К ним относятся пенсионеры с низкими выплатами, граждане с инвалидностью I или II группы, дети с ограниченными возможностями, сироты, молодежь до 23 лет без родительской опеки, а также приемные семьи и опекуны.

Оформление происходит через местные управления социальной защиты. Заявители представляют пакет документов, подтверждающих статус переселенца и уровень дохода. После проверки принимается решение о начислении денежных средств. Именно через этот порядок реализуется денежная помощь для проживания для ВПЛ в Харьковской области.

В Пенсионном фонде отмечают: программа помогает частично покрыть расходы на жилье, питание и базовые нужды, уменьшить финансовую нагрузку и способствует более быстрой адаптации в новых условиях. За более подробной информацией советуют обращаться в управления соцзащиты или посетить официальный сайт ведомства.

