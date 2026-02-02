Саме через цей порядок реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області у 2026 році залишається доступною внутрішньо переміщеним особам, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд України.

Підтримка розрахована на громадян, які залишили власні домівки та фактично мешкають у регіоні. Виплати надаються строком на шість місяців з можливістю продовження при дотриманні умов програми.

Основним критерієм для участі є середній дохід сім’ї за попередні три місяці. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Станом на 1 січня 2026 року мінімум складає 2 595 гривень, тож максимальна допустима сума доходу на одну людину — 10 380 гривень.

Окремі категорії отримують допомогу незалежно від фінансового стану. До них належать пенсіонери з низькими виплатами, громадяни з інвалідністю I або II групи, діти з обмеженими можливостями, сироти, молодь до 23 років без батьківського піклування, а також прийомні сім’ї й опікуни.

Оформлення відбувається через місцеві управління соціального захисту. Заявники подають пакет документів, що підтверджують статус переселенця та рівень доходу. Після перевірки ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме через цей порядок реалізується Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області.

У Пенсійному фонді наголошують: програма допомагає частково покрити витрати на житло, харчування та базові потреби, зменшити фінансове навантаження та сприяє швидшій адаптації в нових умовах. За детальнішою інформацією радять звертатися до управлінь соцзахисту або відвідати офіційний сайт відомства.

