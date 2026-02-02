Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляют несколько благотворительных организаций, поддерживающих украинцев.

Например, БО БФ "Каритас - Львов УГКЦ" предлагает помощь переселенцам и нуждающимся людям.

Там не всегда есть выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и переселенцев во Львовской области. Однако есть смысл следить за их официальными страницами в соцсетях, чтобы не пропустить следующую раздачу.

Еще один пункт оказания помощи – Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов", который работает с разными категориями населения. Здесь поддерживают детей, пенсионеров, женщин, ВПЛ, а также малообеспеченные и многодетные семьи.

Организация регулярно координирует выдачу бесплатных продуктов в Львовской области. Здесь также стоит следить за официальными объявлениями на странице в Фейсбук.

Кроме того, в нашем регионе активно работает Центр Волонтерства "Корпорация добрых дел". Он помогает людям, действительно нуждающимся в поддержке, в том числе переселенцам, пожилым людям, детям и малообеспеченным семьям.

Для получения помощи рекомендуют смотреть за обновлениями на официальных страничках организации. Также следует упомянуть Благотворительный Фонд "Анны-Марии", ориентирующийся на малообеспеченные семьи, многодетные семьи, детей и переселенцев. Фонд оказывает помощь именно тем, кто в ней больше всего нуждается.

Специалисты советуют внутренне перемещенным лицам следить за сайтами или соцсетями этих и других благотворительных фондов, ведь именно там можно найти наиболее актуальную информацию о выдаче обедов, продовольственных наборов или другой гуманитарной помощи.

