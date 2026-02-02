Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надають кілька благодійних організацій, які підтримують українців.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надають разом із соціальною підтримкою, повідомляє Politeka.

Наприклад, БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ” пропонує допомогу переселенцям і людям, які цього потребують.

Там не завжди є видача безкоштовних продуктів для ВПО та переселенців у Львівській області. Однак, є сенс слідкувати за їх офіційними сторінками у соцмережах, щоб не пропустити наступну роздачу.

Ще один пункт надання допомоги - Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів", який працює з різними категоріями населення. Тут підтримують дітей, пенсіонерів, жінок, ВПО, а також малозабезпечені та багатодітні сім’ї.

Організація регулярно координує видачу безкоштовних продуктів у Львівській області. Тож тут також варто слідкувати за офіційними оголошеннями на сторінці у Фейсбук.

Крім того, нашому регіоні активно працює Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ". Він допомагає людям, які дійсно потребують підтримки, у тому числі переселенцям, літнім людям, дітям та малозабезпеченим сім’ям.

Для отримання допомоги радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках організації. Також варто згадати Благодійний Фонд "Анни-Марії", який орієнтується на малозабезпечені сім’ї, багатодітні родини, дітей та переселенців. Фонд надає допомогу саме тим, хто її найбільше потребує.

Фахівці радять внутрішньо переміщеним особам слідкувати за сайтами чи соцмережами цих та інших лагодійних фондів, адже саме там можна знайти найактуальнішу інформацію про видачу обідів, продовольчих наборів чи іншої гуманітарної допомоги.

Джерело