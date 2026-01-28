Ограничения движения транспорта в Киеве действуют по улице Владимирской в ​​центральной части столицы в связи с дорожными работами, сообщает Politeka.

По информации коммунальной корпорации «Киевавтодор», временные изменения в организации проезда связаны с ликвидацией просадки проезжей части, обнаруженной на этом участке.

Работы выполняют дорожники ШЭУ Шевченковского района. В УК «Киевавтодор» уточнили, что частичное ограничение движения транспорта в Киеве запланировано на период с 28 января по 6 февраля.

Работы проводят на отрезке улицы Владимирской вблизи домов 43 и 45. Ремонтные мероприятия касаются полосы в направлении улицы Прорезной, что влияет на пропускную способность этого участка, особенно в часы наибольшей нагрузки.

В коммунальной корпорации объясняют, что необходимость ремонта возникла из-за деформации дорожного покрытия, которая может представлять опасность для участников дорожного движения.

Поэтому было принято решение временно изменить организацию проезда, чтобы обеспечить проведение работ и минимизировать риски для водителей и пешеходов.

В ведомстве подчеркивают, что по завершении работ проезд на Владимирской будет восстановлен в полном объеме.

В то же время, ограничения движения транспорта в Киеве действуют не только в центральной части города. В столице продолжаются ремонтные работы и на других объектах дорожной инфраструктуры. В частности, с 17 января по 1 февраля ежедневно с 8:00 до 20:00 частично перекрыта транспортная развязка через Приднепровское шоссе на Южном мостовом переходе.

Там специалисты КП «Киевавтодоргород» выполняют ремонт металлического ограждения на эстакаде съезда с Южного моста в направлении Корчеватого.

