Обмеження руху транспорту в Києві у Шевченківському районі запровадили через ремонт дорожнього покриття, тож розповідаємо детальніше.

Обмеження руху транспорту в Києві діють на вулиці Володимирській у центральній частині столиці у зв’язку з дорожніми роботами, повідомляє Politeka.

За інформацією комунальної корпорації «Київавтодор», тимчасові зміни в організації проїзду пов’язані з ліквідацією просадки проїжджої частини, яку виявили на цій ділянці.

Роботи виконують дорожники ШЕУ Шевченківського району. У КК «Київавтодор» уточнили, що часткове обмеження руху транспорту в Києві заплановане на період з 28 січня до 6 лютого.

Роботи проводять на відрізку вулиці Володимирської поблизу будинків 43 та 45. Ремонтні заходи стосуються смуги у напрямку до вулиці Прорізної, що впливає на пропускну здатність цієї ділянки, особливо у години найбільшого навантаження.

У комунальній корпорації пояснюють, що необхідність ремонту виникла через деформацію дорожнього покриття, яка може створювати небезпеку для учасників дорожнього руху.

Саме тому було ухвалене рішення тимчасово змінити організацію проїзду, аби забезпечити проведення робіт та мінімізувати ризики для водіїв і пішоходів.

У відомстві наголошують, що після завершення робіт проїзд на Володимирській буде відновлено у повному обсязі.

Водночас, обмеження руху транспорту в Києві діють не лише у центральній частині міста. У столиці тривають ремонтні роботи і на інших об’єктах дорожньої інфраструктури. Зокрема, з 17 січня до 1 лютого щоденно з 8:00 до 20:00 частково перекрито транспортну розв’язку через Наддніпрянське шосе на Південному мостовому переході.

Там фахівці КП «Київавтошляхміст» виконують ремонт металевого огородження на естакаді з’їзду з Південного мосту у напрямку Корчуватого.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Києві: українців чекають зміни, до чого готуватись в січні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: де надають підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: через яку покупку можуть припинити виплати.