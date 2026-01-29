Подорожчання продуктів у Харкові відчули сотні сімей, адже цінники на базові товари зросли в перші тижні нового року.

Подорожчання продуктів у Харкові стало помітним на прикладі ряду базових товарів щоденного вжитку, повідомляє Politeka.

За даними офіційного сайту Мінфіну, середня ціна на куряче стегно Наша ряба нині становить 193,62 гривні за кілограм.

Для порівняння, у грудні 2025 року середня вартість складала 178,32 гривні, що свідчить про зростання на 0,71%. Різниця у вартості помітна і у великих мережах: у Metro курятина коштує 206,86 гривні, у Novus 219,00 гривні, а у Auchan — 155,00 гривні.

Серед молочних товарів найбільше подорожчання продуктів у Харкові демонструє твердий сир Комо традиційний 50%. Середній цінник за кілограм у січні 2026 року становить 566,67 гривні, тоді як у грудні 2025 року він був на рівні 527,00 гривні.

Індекс споживчих цін на сир склав 100,43%, що означає зростання на 0,43%. У магазинах Auchan сир наразі коштує 519,00 гривні, у Megamarket 582,00 гривні, а у Novus — 599,00.

Гречка також не залишилася на колишньому рівні. Середня ціна за кілограм у січні 2026 року склала 49,53 гривні, тоді як у грудні 2025 року - 46,18.

Найбільше зростання відзначене у Megamarket, де кілограм крупи коштує на даний момент коштує 61,70 гривні, у Novus 44,99, а в Auchan 41,90. Індекс споживчих цін на гречку у січні склав 102,37%, що відповідає збільшенню вартості на 2,37%.

Основними причинами подорожчання продуктів у Харкові експерти називають війну, яка скорочує поголів’я худоби та птиці і ускладнює логістику.

Збої в енергопостачанні змушують виробників використовувати дорогі генератори, а зростання вартості газу впливає на виробництво у теплицях.

Крім того, економічні фактори, зокрема інфляція та коливання курсу долара, підвищують ціни на імпортні складові та корми для тварин.

