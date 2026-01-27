Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области теперь доступны семьям, которые оказались в сложных условиях из-за боевых действий.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в в Харьковской области начали готовить благотворители организации «Содействие», сообщает Politeka.

Информация об инициативе была опубликована на официальной странице организации в Facebook. Команда подробно рассказала о проекте, направленном на помощь семьям с детьми и пожилым людям в прифронтовых общинах Харьковской и Сумской областей.

Программа, благодаря которой будут выдавать бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области, реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project.

Инициатива предусматривает поддержку домохозяйств в холодный сезон. Волонтеры формируют продуктовые наборы длительного хранения и готовят теплые пледы, чтобы обеспечить минимальные условия жизни в условиях суровой зимы.

Такие мероприятия, как и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, особенно важны для семей, которые регулярно сталкиваются с ограниченным доступом к электроэнергии, теплу и базовым товарам.

В рамках проекта гуманитарная поддержка будет оказываться наиболее уязвимым группам населения. Продуктовые наборы и теплые вещи позволяют пережить морозы и снизить негативное влияние сложных условий жизни.

Программа поддержки «СпівДія» работает при содействии организации «Действий для детей Украины» и охватывает территории, находящиеся вблизи линии фронта.

Помимо продуктовых наборов, инициатива включает в себя дополнительную гуманитарную помощь для уязвимых групп населения.

Волонтеры призывают жителей прифронтовых общин Харьковской области информировать соседей и родственников о возможности получить поддержку, чтобы помощь дошла до всех, кто в ней нуждается.

За всеми обновлениями по выдаче продовольствия нужно следить на официальной Facebook-странице.

