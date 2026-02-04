Правила начисления денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области для внутренне перемещенных лиц снова изменились.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области теперь будет начисляться по-другому из-за новых условий получения, сообщает Politeka.net.

Правила начисления выплат для внутренне перемещенных лиц снова изменились, и для многих это может стать шансом получить пособие, в котором ранее отказывали. Особенно это касается семей, где есть пенсионеры и дети.

С 1 января 2026 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 595 грн. Соответственно, пособие на проживание продолжается, если совокупный доход на одного получателя в семействе не превышает 10380 грн (2595 грн × 4).

Важный нюанс: при расчетах учитывают не всю начисленную зарплату, а фактический доход, который человек получает после уплаты налогов. На практике это часто гораздо меньшая сумма, чем кажется на первый взгляд.

Также принимается во внимание совокупный доход всей семьи, который делят на всех проживающих вместе, включая детей. То есть чем больше членов семьи указано в заявлении, тем меньше будет доход в расчете на одного человека — а значит, растут шансы на назначение выплат.

Независимо от уровня доходов семьи, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц сохраняется для отдельных социально уязвимых категорий. В частности, на выплаты и дальше могут рассчитывать граждане, получающие пенсию в размере до 10 380 гривен, лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, вместе с лицами из их числа в возрасте до 23 лет.

Кроме того, право на денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области без учета совокупного заработка имеют родители-воспитатели, приемные родители и опекуны или попечители, обеспечивающие уход и воспитание детей.

