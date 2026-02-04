Правила нарахування грошової допомоги для ВПО у Харківській області для внутрішньо переміщених осіб знову змінилися.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області тепер нараховуватиметься по-іншому через нові умови отримання, повідомляє Politeka.net.

Правила нарахування виплат для внутрішньо переміщених осіб знову змінилися, і для багатьох сімей це може стати шансом отримати допомогу, у якій раніше відмовляли. Особливо це стосується родин, де є пенсіонери та діти.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 грн. Відповідно, допомога на проживання продовжується, якщо сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 10 380 грн (2 595 грн × 4).

Важливий нюанс: під час розрахунків враховують не всю нараховану зарплату, а фактичний дохід, який людина отримує після сплати податків. На практиці це часто значно менша сума, ніж здається на перший погляд.

Також береться до уваги сукупний дохід усієї родини, який ділять на всіх, хто проживає разом, включно з дітьми. Тобто що більше членів сім’ї зазначено в заяві, то меншим буде дохід у розрахунку на одну особу — а отже, зростають шанси на призначення виплат.

Незалежно від рівня доходів родини допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб зберігається для окремих соціально вразливих категорій. Зокрема, на виплати й надалі можуть розраховувати громадяни, які отримують пенсію в розмірі до 10 380 гривень, особи з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю віком до 18 років, а також діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, разом з особами з їх числа віком до 23 років.

Крім того, право на грошову допомогу для ВПО у Харківській області без урахування сукупного доходу мають батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни або піклувальники, які забезпечують догляд і виховання дітей.

Джерело: НаПенсії.

