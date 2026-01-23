Чтобы получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, переселенцы должны стать на учет граждан, нуждающихся в временном проживании.

В Харькове переселенцы могут воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ, сообщает Politeka.

Соответствующая программа рассчитана на проживание в специально выделенных помещениях до 1 года без оплаты за счет государственного бюджета.

Жилые помещения оснащены базовыми удобствами и позволяют самостоятельно готовить еду. Кроме того, переселенцы получают поддержку в ведении домашнего хозяйства и решении социальных проблем. Дополнительно доступны консультации специалистов и услуги служб независимо от формы собственности жилья.

Первоначально бесплатное жилье предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным, людям с потерей трудоспособности и пенсионерам, чьи дома разрушены или стали непригодными для проживания из-за войны.

Каждое помещение распределяют по балльной системе оценки потребностей, определяемой уполномоченным органом. Площадь на одного человека составляет не менее шести квадратных метров, что гарантирует соблюдение норм безопасного и комфортного проживания.

Чтобы получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, переселенцы должны стать на учет граждан, нуждающихся в временном проживании. Для этого нужно обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета или районной государственной администрации по месту нахождения. После подачи документов открывается учетное дело каждому лицу или семье и присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация.

Более подробную информацию о программе и имеющихся помещениях можно получить у организаторов.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.