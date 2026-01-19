Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області доступні всім, хто потребує підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області роздають у межах проєкту «Їжа Життя», який відновив роботу з 5 січня 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують на сторінці "Гостинна Хата".

Щодня о 12:30 внутрішньо переміщені особи, переселенці та інші громадяни, які потребують підтримки, можуть отримати гарячу їжу та теплі напої. Роздача проходить за адресою: вулиця Водопровідна, 13.

Організатори наголошують, що ініціатива спрямована на забезпечення базових потреб у харчуванні для найбільш вразливих категорій населення. Усі охочі отримати допомогу можуть приходити самостійно або отримати інформацію через знайомих та родичів, щоб охопити максимальну кількість людей.

Проєкт «Їжа Життя» функціонує у щоденному режимі та пропонує не лише продукти, а й підтримку у вигляді теплих напоїв, що особливо важливо у холодний сезон. Завдяки цьому внутрішньо переміщені особи та літні громадяни отримують стабільну допомогу, яка дозволяє підтримувати базові життєві потреби.

Організатори наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області доступні всім, хто потребує підтримки, та закликають ділитися інформацією з тими, хто ще не знає про програму. Це допомагає більшій кількості людей отримати необхідні ресурси і відчути підтримку громади в складних обставинах.

Крім того, в Одеській області також можна отримати грошову доаомогу.

Сума допомоги на догляд визначається у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становив 2 361 гривню, тож розмір доплати дорівнював 944,40 гривні на місяць.

