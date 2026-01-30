Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области связано с ростом цен.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с января 2026, сообщает Politeka.

Оно касается водоснабжения и водоотведения в местных общинах и оказывает влияние на ежемесячные платежи жителей региона.

С начала года жители Ровенской области получают счета с обновленными суммами. Стоимость одного кубометра воды установили на уровне 38,14 гривны, а услуги водоотвода – 42,10 гривны по НДС. Эти тарифы применяются для начислений с начала года и учитывают фактические расходы по обслуживанию сетей, обеспечению технологических процессов и поддержанию стабильности системы.

В коммунальном предприятии «Костопольводоканал» объяснили, что изменение цен связано с удорожанием электроэнергии, ростом затрат на материалы и оплатой труда. Также предприятие содержит резервные установки, что позволяет поддерживать бесперебойную работу сетей во время аварийных отключений или плановых ремонтов.

Специалисты обращают внимание на дополнительные проблемы, влияющие на финансовую нагрузку. Среди них незаконные подключения к системе, отсутствие индивидуальных счетчиков в некоторых домах и рост объемов потребления воды. Поэтому инженерная инфраструктура испытывает дополнительное давление, что обусловило необходимость пересмотра тарифов. Поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области сравнивали с показателями соседних общин, чтобы обеспечить прозрачность и обоснованность решений для жителей.

Жителям советуют планировать ежемесячные расходы заранее, регулярно передавать показатели счетчиков и следить за официальными сообщениями. Это позволяет избежать задолженности, непредвиденных затрат и сохранить стабильную работу водоснабжения и водоотвода.

