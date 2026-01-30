Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області пов’язане з ростом цін.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Воно стосується водопостачання та водовідведення у місцевих громадах і впливає на щомісячні платежі жителів регіону.

З початку року мешканці Рівненщини отримують рахунки з оновленими сумами. Вартість одного кубометра води встановили на рівні 38,14 гривні, а послуги водовідведення — 42,10 гривні з ПДВ. Ці тарифи застосовуються для нарахувань з початку року та враховують фактичні витрати на обслуговування мереж, забезпечення технологічних процесів і підтримку стабільності системи.

У комунальному підприємстві «Костопільводоканал» пояснили, що зміна цін пов’язана з подорожчанням електроенергії, зростанням витрат на матеріали та оплату праці. Також підприємство утримує резервні установки, що дозволяє підтримувати безперебійну роботу мереж під час аварійних відключень або планових ремонтів.

Фахівці звертають увагу на додаткові проблеми, які впливають на фінансове навантаження. Серед них — незаконні підключення до системи, відсутність індивідуальних лічильників у деяких будинках і зростання обсягів споживання води. Через це інженерна інфраструктура зазнає додаткового тиску, що зумовило необхідність перегляду тарифів. Саме тому підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області порівнювали із показниками сусідніх громад, щоб забезпечити прозорість та обґрунтованість рішень для мешканців.

Мешканцям радять планувати щомісячні витрати заздалегідь, регулярно передавати показники лічильників і слідкувати за офіційними повідомленнями. Це дозволяє уникнути заборгованості, непередбачених витрат і зберегти стабільну роботу водопостачання та водовідведення.

