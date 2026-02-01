Графики отключения света в Полтавской области на неделю со 2 по 8 февраля вводятся, как плановые мероприятия, из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".
Будут действовать графики плановых отключений электроэнергии в Полтавской области на неделю со 2 по 8 февраля, введенные через проведение технических и профилактических работ на сетях. Временные обесточивания возможны в определенные часы и коснутся отдельных улиц и населенных пунктов.
02.02.2026 отключения вводятся с 9 до 15 часов. Они коснутся следующих населенных пунктов:
с.Воронькы:
- ул.Лисова (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27)
с. Кизливка:
- ул. Центральна, 74
02.02.2026 из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР, вводятся графики отключения электричества. Света не будет с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:
с.Забридкы:
- Берегова (б. 1),
- Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),
- пер.Ласкавый (б. 2),
- пер.Лисный (б. 3),
- Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),
- Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
- Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
- Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),
- пер.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
- пер.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)
с. Мала Перещепына:
- Базарна (с. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 29, 39, 41, 43, 45),
- Лугова (б. 3),
- Незалежности (б. 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73).
03.02.2026 будут действовать ограничения электричества с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:
с.Стари Санжары:
- Жовтнева (б. 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85),
- пер.Затышный (б. 1, 3),
- пер.Короткый (б. 1, 3),
- пер.Польовый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 6),
- Соборности (б. 50),
- Старосанжарська (б. 128, 130),
- пер.Тыхый (б. 2, 4).
с.Пологы:
- Мысанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),
- Новоселивка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),
- Новоселивська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49).
Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на неделю со 2 по 8 февраля.
