В «Полтаваоблэнерго» запланировали в отдельных населенных пунктах графики отключения света в Полтавской области на неделю со 2 по 8 февраля.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю со 2 по 8 февраля вводятся, как плановые мероприятия, из-за ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Будут действовать графики плановых отключений электроэнергии в Полтавской области на неделю со 2 по 8 февраля, введенные через проведение технических и профилактических работ на сетях. Временные обесточивания возможны в определенные часы и коснутся отдельных улиц и населенных пунктов.

02.02.2026 отключения вводятся с 9 до 15 часов. Они коснутся следующих населенных пунктов:

с.Воронькы:

ул.Лисова (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27)

с. Кизливка:

ул. Центральна, 74

02.02.2026 из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР, вводятся графики отключения электричества. Света не будет с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с.Забридкы:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пер.Ласкавый (б. 2),

пер.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пер.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пер.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

с. Мала Перещепына:

Базарна (с. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 29, 39, 41, 43, 45),

Лугова (б. 3),

Незалежности (б. 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73).

03.02.2026 будут действовать ограничения электричества с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с.Стари Санжары:

Жовтнева (б. 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85),

пер.Затышный (б. 1, 3),

пер.Короткый (б. 1, 3),

пер.Польовый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 6),

Соборности (б. 50),

Старосанжарська (б. 128, 130),

пер.Тыхый (б. 2, 4).

с.Пологы:

Мысанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),

Новоселивка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),

Новоселивська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49).

Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на неделю со 2 по 8 февраля.

