Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 2 по 8 лютого вводяться, як планові заходи, через ремонтні роботи, пише Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
Діятимуть графіки планових відключень електроенергії в Полтавській області на тиждень з 2 по 8 лютого, запроваджені через проведення технічних і профілактичних робіт на мережах. Тимчасові знеструмлення можливі у визначені години та торкнуться окремих вулиць і населених пунктів.
02.02.2026 вимкнення вводяться з 9 до 15 години. Вони торкнуться наступних населених пунктів:
с.Вороньки:
- вул.Лісова (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27)
с. Кізлівка:
- вул. Центральна, 74
02.02.2026 через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР вводяться графіки відключення електрики. Світла не буде з 8 до 17 години в наступних населених пунктах:
с.Забрідки:
- Берегова (б. 1),
- Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),
- пров.Ласкавий (б. 2),
- пров.Лісний (б. 3),
- Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),
- Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
- Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
- Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),
- пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
- пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)
с.Мала Перещепина:
- Базарна (б. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 29, 39, 41, 43, 45),
- Лугова (б. 3),
- Незалежності (б. 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73).
03.02.2026 будуть діяти обмеження електрики з 8 до 17 години в наступних населених пунктах:
с.Старі Санжари:
- Жовтнева (б. 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85),
- пров.Затишний (б. 1, 3),
- пров.Короткий (б. 1, 3),
- пров.Польовий (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 6),
- Соборності (б. 50),
- Старосанжарська (б. 128, 130),
- пров.Тихий (б. 2, 4).
с.Пологи:
- Мисанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),
- Новоселівка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),
- Новоселівська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49).
Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на тиждень з 2 по 8 лютого.
