В «Полтаваобленерго» запланували в окремих населених пунктах графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 2 по 8 лютого.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 2 по 8 лютого вводяться, як планові заходи, через ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Діятимуть графіки планових відключень електроенергії в Полтавській області на тиждень з 2 по 8 лютого, запроваджені через проведення технічних і профілактичних робіт на мережах. Тимчасові знеструмлення можливі у визначені години та торкнуться окремих вулиць і населених пунктів.

02.02.2026 вимкнення вводяться з 9 до 15 години. Вони торкнуться наступних населених пунктів:

с.Вороньки:

вул.Лісова (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27)

с. Кізлівка:

вул. Центральна, 74

02.02.2026 через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР вводяться графіки відключення електрики. Світла не буде з 8 до 17 години в наступних населених пунктах:

с.Забрідки:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавий (б. 2),

пров.Лісний (б. 3),

Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

с.Мала Перещепина:

Базарна (б. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 29, 39, 41, 43, 45),

Лугова (б. 3),

Незалежності (б. 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73).

03.02.2026 будуть діяти обмеження електрики з 8 до 17 години в наступних населених пунктах:

с.Старі Санжари:

Жовтнева (б. 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85),

пров.Затишний (б. 1, 3),

пров.Короткий (б. 1, 3),

пров.Польовий (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 6),

Соборності (б. 50),

Старосанжарська (б. 128, 130),

пров.Тихий (б. 2, 4).

с.Пологи:

Мисанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),

Новоселівка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),

Новоселівська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49).

Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на тиждень з 2 по 8 лютого.

