Специалисты ДТЭК предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Одесской области на 30 и 31 января 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в Одесской области 30 и 31 января 2026 года будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, ДТЭК предупреждает, что дополнительные графики отключения света в Одесской области 30 января коснутся Черноморской городской территориальной общины. Ориентировочно с 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители:

города Черноморск (частично улицы Данченко, Морская, Радостная, Тенистая, пер. Зеленый, Солнечный, 9 Микрорайон);

село Малодолинское (ул. Космонавтов, Мира, Паромная, Эдуарда Савинова, пер. Сергея Битнера, Весенний).

Также локальные графики отключения света 30 числа будут действовать в пределах Южновской городской территориальной общины в Одесской области, пишет Politeka. Без электроснабжения примерно с 8:00 до 18:00 останутся жители г. Южное (Заводская, 3) и с. Григоровка (Заводская, 6).

В пределах Куяльницкой сельской территориальной общины обесточения в пятницу будут проходить с 8:00 до 19:00 в таких населенных пунктах: Гертопы, Чубовка (ул. Петровского), Бочмановка (Центральная, Шевченко), Затишье (Степная).

Кроме того, в течение двух дней, 30 и 31 января 2026 года, ограничение электроснабжения с 8 до 19 часов будет действовать в селе Куяльник.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.