Фахівці ДТЕК попереджають про додаткові графіки відключення світла в Одеській області на 30 та 31 січня 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах в Одеській області 30 та 31 січня 2026 року діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема ДТЕК попереджає, що додаткові графіки відключення світла в Одеській області 30 січня торкнуться Чорноморської міської територіальної громади. Орієнтовно з 8:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці:

міста Чорноморськ (частково вулиці Данченка, Морська, Радісна, Тіниста, пров. Зелений, Сонячний, 9 Мікрорайон);

село Малодолинське (вул. Космонавтів, Миру, Паромна, Едуарда Савінова, пров. Сергія Бітнера, Весняний).

Також локальні графіки відключення світла 30 числа діятимуть у межах Південнівської міської територіальної громади в Одеській області, пише Politeka. Без електропостачання приблизно з 8:00 до 18:00 залишаться мешканці м. Південне (Заводська, 3) та с. Григорівка (Заводська, 6).

У межах Куяльницької сільської територіальної громади знеструмлення в пʼятницю відбуватимуться з 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах: Гертопи, Чубівка (вул. Петровського), Бочманівка (Центральна, Шевченка), Затишшя (Степова).

Крім того, протягом двох днів, 30 та 31 січня 2026 року, обмеження електропостачання з 8 до 19 години діятиме в селі Куяльник.

