В связи с плановыми работами в электросетях в некоторых населенных пунктах Харьковской области 30 января 2026 года будут действовать дополнительные графики отключения света.

Облэнерго предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Харьковской области на пятницу, 30 января 2026 года, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света, по данным облэнерго, 30 января коснутся Высочанского поселкового территориального общества в Харьковской области. Обесточения будут происходить с 9:00 до 17:10 в поселке Высокий для домов по следующим адресам:

ул. Бульварная, 5, 5А, 6-17, 18Б, 19, 19/3, 19А, 20-23, 23А, 24-27, 27А, 28, 31Л, 59А, 61-64, 64/2, 65-69, 6 76-79, 82;

Библиотечная, 18, 20, 22, 25, 26-40, 42-49, 49А, 50-62, 64, 67, 67/3, 67/5, 67/6, 69, 69/1, 69/3, 69А, 8 84, 86, 88, 90, 92, 92А, 94, 96, 98, 98А, 100;

Ивана Франко, 1, 1В, 1Д, 2А-2Д, 10, 11/2, 12, 14/4;

Лысенко, 3, 5, 7/20, 8, 11, 11/2, 12-16, 18-22, 24;

частично улицы Киевская, Радужная, Высочанский шлях, Свято-Ильинская, Слобожанская, Хоткевича, Отдыха, Грушевского, переулки Бульварный, Низовой.

Также локальные графики отключения света 30 января 2026 года состоятся в пределах Кегичевского поселкового территориального общества в Харьковской области, сообщает Politeka. С 8 до 17 часов без электроснабжения останутся жители поселка Кегичевка, проживающие по адресу ул. Калиновая, 30.

