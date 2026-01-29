У звʼязку з плановими роботами в електромережах в деяких населених пунктах Харківської області 30 січня 2026 року діятимуть додаткові графіки відключення світла.

Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на пʼятницю, 30 січня 2026 року, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла, за даними обленерго, 30 січня торкнуться Височанської селищної територіальної громади в Харківській області. Знеструмлення відбуватимуться з 9:00 до 17:10 в селищі Високий для будинків за такими адресами:

вул. Бульварна, 5, 5А, 6-17, 18Б, 19, 19/3, 19А, 20-23, 23А, 24-27, 27А, 28, 31Л, 59А, 61-64, 64/2, 65-69, 69А, 70-73, 73А, 76-79, 82;

Бібліотечна, 18, 20, 22, 25, 26-40, 42-49, 49А, 50-62, 64, 67, 67/3, 67/5, 67/6, 69, 69/1, 69/3, 69А, 73, 75, 80, 82, 82/2, 84, 86, 88, 90, 92, 92А, 94, 96, 98, 98А, 100;

Івана Франка, 1, 1В, 1Д, 2А-2Д, 10, 11/2, 12, 14/4;

Лисенка, 3, 5, 7/20, 8, 11, 11/2, 12-16, 18-22, 24;

частково вулиці Київська, Райдужна, Височанський шлях, Свято-Іллінська, Слобожанська, Хоткевича, Відпочинку, Грушевського, провулки Бульварний, Низовий.

Також локальні графіки відключення світла 30 січня 2026 року відбудуться в межах Кегичівської селищної територіальної громади в Харківській області, повідомляє Politeka. З 8 до 17 години без електропостачання залишаться мешканці селища Кегичівка, які проживають за адресою вул. Калинова, 30.

