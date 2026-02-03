Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области помогает переселенцам покрывать базовые нужды.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области предоставляется государством для поддержки переселенцев в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Выплаты регулируются постановлением Кабинета Министров №332 от 20 марта 2022 года, определяющим условия назначения, прекращения и приостановления социальной помощи.

Получатели должны соблюдать правила использования средств. К примеру, приобретение недвижимости или наличие жилья в регионах, где не ведутся боевые действия, может повлиять на право на поддержку.

Социальные выплаты не назначаются или прекращены в следующих случаях:

приобретение квартиры, дома или земельного участка на сумму свыше 100 000 грн в течение последних трех месяцев или при получении помощи;

наличие собственного жилья на территории без боевых действий и не временно оккупированной;

сдача жилья на территории боевых действий или оккупации в аренду третьим лицам.

Даже после покупки жилья дешевле 100 000 грн. выплаты могут быть приостановлены, если нарушены другие критерии. Специалисты отмечают важность хранить документы о приобретении и консультироваться с юристами или органами Пенсионного фонда.

Также следует отметить, что денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области помогает переселенцам покрывать базовые потребности, однако получатели должны внимательно следить за финансовыми операциями, чтобы не лишиться права на социальную поддержку.

Для проверки статуса начислений или получения консультаций переселенцы могут обращаться в контакт-центр Пенсионного фонда: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 или (044) 281 08 71.

