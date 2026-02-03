Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області допомагає переселенцям покривати базові потреби.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області надається державою для підтримки переселенців у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Виплати регулюються постановою Кабінету Міністрів №332 від 20 березня 2022 року, яка визначає умови призначення, припинення та призупинення соціальної допомоги.

Отримувачі повинні дотримуватися правил використання коштів. Наприклад, придбання нерухомості або наявність житла у регіонах, де не ведуться бойові дії, може вплинути на право на підтримку.

Соціальні виплати не призначають або припиняють у таких випадках:

придбання квартири, будинку чи земельної ділянки на суму понад 100 000 грн протягом останніх трьох місяців або під час отримання допомоги;

наявність власного житла на території без бойових дій та не тимчасово окупованої;

здача житла на території бойових дій чи окупації в оренду третім особам.

Навіть після покупки житла дешевше 100 000 грн виплати можуть бути призупинені, якщо порушено інші критерії. Фахівці наголошують на важливості зберігати документи про придбання та консультуватися з юристами або органами Пенсійного фонду.

Також варто зауважити, що грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області допомагає переселенцям покривати базові потреби, проте отримувачі повинні уважно стежити за фінансовими операціями, щоб не втратити право на соціальну підтримку.

Для перевірки статусу нарахувань або отримання консультацій переселенці можуть звертатися до контакт-центру Пенсійного фонду: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 або (044) 281 08 71.

