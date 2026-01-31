Облэнерго объявило о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на эти выходные – 1 и 2 февраля 2026 года.

Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в некоторых общинах Харьковской области на 1 и 2 февраля 2026 года, сообщает Politeka.

В воскресенье, 1 февраля, дополнительные графики отключения света в Харьковской области коснутся Кегичевского поселкового территориального общества. По данным облэнерго, там ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:

с 00:00 до 17:00 – Кегичевка (ул. Заводская, 21), Калиновка ;

(ул. Заводская, 21), ; с 8:00 до 17:00 – Крутояровка (Вишневая, 9; Мира, 1-7, 9-16, 18-23, 25, 27, 28, 30, 31; Молодежная, 1-7, 9-13, 15-21, 24-29, 31, 33), Парасковия (Иосифа Даценко, 8-12, 14-16, 18-38, 40-60, 62-65, 67, 71), Павловка (Андрея Маринича, 40).

В понедельник, 2 числа, плановые обесточивания в пределах общины продолжатся, пишет Politeka. Обесточение будет происходить с 8 до 17 часов в с. Парасковия (Иосифа Даценко, 1, 3-6, 81) и поселке Кегичевка (Героев Мариуполя, 1В, 1Г; Строителей, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 6/7, 2/6 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/1, 3 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16).

Кроме того, 2 февраля, дополнительные графики отключения света будут применяться на территории Люботинского городского сообщества. Ориентировочно с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители населенных пунктов:

Манченки;

Санжары (ул. Спортивная, 4, 6, 16, 16А, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60 70, 72, 74, 76).

