Ограничения движения транспорта в Киеве будут введены в столице на нескольких мостах и ​​улицах в связи с проведением ремонтных работ.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут действовать 14 и 15 марта из-за запланированных работ по ремонту улично-дорожной инфраструктуры, сообщает Politeka.

В коммунальной корпорации Киевавтодор отметили, что специалисты будут работать над восстановлением аварийных участков, поэтому движение транспорта на отдельных объектах организуют в частичном режиме.

Водителей просят заранее учитывать эти ограничения в Киеве при планировании поездок по городу. 14 марта ремонтные бригады будут работать на Южном мосту и Северном мосту.

Работы будут проводиться на путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге, на путепроводе в составе транспортной развязки на Одесской площади и на улице Набережно Крещатицкой на участке от улицы Нижний Вал до Почтовой площади.

В эти часы движение в Киеве на этих объектах будет ограничиваться поэтапно, чтобы минимизировать осложнения для автомобилистов и общественного транспорта.

На следующий день неудобства продолжатся. 15 марта работы запланированы на Южном и Северном мостах, а также на улице Ивана Выговского на отрезке от улицы Виктора Некрасова до проспекта Европейского Союза.

Как и накануне, проезд организуют частично с постепенным перекрытием отдельных полос. В Киевавтодоре отмечают, что в случае изменения погодных условий сроки выполнения работ могут корректироваться.

В то же время, коммунальные службы просят киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь обновление дорожного покрытия и инфраструктуры необходимо для безопасного проезда всех местных и гостей столицы.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: что нужно иметь при себе для получения.

Как сообщала Politeka, Подорожание круп в Киевской области: магазины резко переписали ценники.