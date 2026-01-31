Обленерго оголосило про додаткові графіки відключення світла в Харківській області на ці вихідні – 1 та 2 лютого 2026 року.

Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в деяких громадах Харківської області на 1 та 2 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

У неділю, 1 лютого, додаткові графіки відключення світла в Харківській області торкнуться Кегичівської селищної територіальної громади. За даними обленерго, там обмеження електропостачання діятимуть у таких населених пунктах:

з 00:00 до 17:00 – Кегичівка (вул. Заводська, 21), Калинівка ;

(вул. Заводська, 21), ; з 8:00 до 17:00 – Крутоярівка (Вишнева, 9; Миру, 1-7, 9-16, 18-23, 25, 27, 28, 30, 31; Молодіжна, 1-7, 9-13, 15-21, 24-29, 31, 33), Парасковія (Йосипа Даценка, 8-12, 14-16, 18-38, 40-60, 62-65, 67, 71), Павлівка (Андрія Маринича, 40).

У понеділок, 2 числа, планові знеструмлення в межах громади продовжаться, пише Politeka. Знеструмлення відбуватимуться з 8 до 17 години в с. Парасковія (Йосипа Даценка, 1, 3-6, 81) та селищі Кегичівка (Героїв Маріуполя, 1В, 1Г; Будівельників, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16).

Крім того, 2 лютого, додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати на території Люботинської міської громади. Орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці населених пунктів:

Манченки;

Санжари (вул. Спортивна, 4, 6, 16, 16А, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76).

