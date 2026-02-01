Облэнерго предупреждает о дополнительных графиках отключения света на 2 февраля 2026 года в некоторых населенных пунктах Харьковской области.

В понедельник, 2 февраля 2026 года, в Харьковской области в дополнение к стабилизационным обесточениям снова будут применять локальные графики отключения света, пишет Politeka.

Речь идет о временных ограничениях, связанных с проведением плановых профилактических и ремонтных работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе.

В частности, по данным облэнерго, дополнительные графики отключения света в Харьковской области 2 февраля будут действовать в пределах Люботинского городского территориального общества, сообщает Politeka. Там ориентировочно с 9 до 17 часов без электроэнергии частично останутся жители двух населенных пунктов:

поселка Манченки;

села Санжары (дома по адресам ул. Спортивная, 4, 6, 16, 16А, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 6 68, 70, 72, 74, 76).

Также в понедельник локальные обесточения будут применяться в пределах Кегичевского поселкового территориального общества в Харьковской области. Там 2 февраля 2026 года графики отключения света с 8:00 до 17:00 коснутся села Парасковия (ул. Иосифа Даценко, 1, 3, 4, 5, 6, 81), а также поселка Кегичевка по таким адресам:

ул. Героев Мариуполя, 1В, 1Г;

Строителей, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16.

