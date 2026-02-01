Обленерго попереджає про додаткові графіки відключення світла на 2 лютого 2026 року в деяких населених пунктах Харківської області.

У понеділок, 2 лютого 2026 року, в Харківській області на додаток до стабілізаційних знеструмлень знову будуть застосовувати локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Мова йде про тимчасові обмеження, повʼязані з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні.

Зокрема, за даними обленерго, додаткові графіки відключення світла в Харківській області 2 лютого діятимуть у межах Люботинської міської територіальної громади, повідомляє Politeka. Там орієнтовно з 9 до 17 години без електроенергії частково залишаться мешканці двох населених пунктів:

селища Манченки;

села Санжари (будинки за адресами вул. Спортивна, 4, 6, 16, 16А, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76).

Також у понеділок локальні знеструмлення будуть застосовувати в межах Кегичівської селищної територіальної громади в Харківській області. Там 2 лютого 2026 року графіки відключення світла з 8:00 до 17:00 торкнуться села Парасковія (вул. Йосипа Даценка, 1, 3, 4, 5, 6, 81), а також селища Кегичівка за такими адресами:

вул. Героїв Маріуполя, 1В, 1Г;

Будівельників, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.