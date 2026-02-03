Ограничение движения транспорта в Киеве было введено в связи с плановыми работами на Южном мосту и на улице Владимирской в Шевченковском районе, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном сайте КГГА, ограничения движения транспорта в Киеве носят временный характер и связаны с необходимостью обеспечить безопасное состояние дорожной инфраструктуры.
По информации городских властей, на период с 31 января по 28 февраля в столице частично перекрыли проезд по Южному мосту. Коммунальные службы выполняют гарантийный ремонт конструкций деформационных швов, являющихся важными элементами мостового сооружения.
Работы производятся без полного перекрытия, однако с поочередными перекрытиями в каждой полосе движения транспорта.
Ограничения в Киеве действуют на участке Южного моста, а также на правобережной эстакаде со стороны Корчеватого в направлении с правого на левый берег. Работы продолжаются ежедневно с 8:00 до 16:00.
В КГГА обращают внимание водителей на то, что такие неудобства при ремонте Южного моста могут влиять на время в пути, особенно в часы повышенного трафика.
Горожане просят заранее планировать маршруты и, по возможности, пользоваться альтернативными путями сообщения между берегами столицы.
Кроме того, в городе действуют дополнительные временные неудобства на улично дорожной сети центральной части города. С 28 января по 6 февраля частично перекрыто курсирование авто по улице Владимирской в Шевченковском районе.
Ремонтные мероприятия производятся по адресу ул. Владимирская, 43-45 по направлению к ул. Прорезной. Поэтому горожанам советуют это учитывать.
