Ограничение движения транспорта в Киеве было введено в связи с плановыми работами на Южном мосту и на улице Владимирской в ​​Шевченковском районе, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте КГГА, ограничения движения транспорта в Киеве носят временный характер и связаны с необходимостью обеспечить безопасное состояние дорожной инфраструктуры.

По информации городских властей, на период с 31 января по 28 февраля в столице частично перекрыли проезд по Южному мосту. Коммунальные службы выполняют гарантийный ремонт конструкций деформационных швов, являющихся важными элементами мостового сооружения.

Работы производятся без полного перекрытия, однако с поочередными перекрытиями в каждой полосе движения транспорта.

Ограничения в Киеве действуют на участке Южного моста, а также на правобережной эстакаде со стороны Корчеватого в направлении с правого на левый берег. Работы продолжаются ежедневно с 8:00 до 16:00.

В КГГА обращают внимание водителей на то, что такие неудобства при ремонте Южного моста могут влиять на время в пути, особенно в часы повышенного трафика.

Горожане просят заранее планировать маршруты и, по возможности, пользоваться альтернативными путями сообщения между берегами столицы.

Кроме того, в городе действуют дополнительные временные неудобства на улично дорожной сети центральной части города. С 28 января по 6 февраля частично перекрыто курсирование авто по улице Владимирской в ​​Шевченковском районе.

Ремонтные мероприятия производятся по адресу ул. Владимирская, 43-45 по направлению к ул. Прорезной. Поэтому горожанам советуют это учитывать.

