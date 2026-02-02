Чтобы оформить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, следует встать на учет.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно переселенцам, нуждающимся в временном убежище, сообщает Politeka.

Информацию об имеющихся вариантах предоставляет официальный портал «Дія».

Внутри перемещенные лица и члены их семей могут получить жилье из специального фонда, который формируют местные советы или уполномоченные органы. Жилье предоставляют сроком до одного года с возможностью продления, если нет другого варианта. Минимальная площадь на одного человека составляет шесть квадратных метров. Деление происходит по балльной системе, а первоочередное право имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, пенсионеры и лица с утратой трудоспособности, чье жилье повреждено или разрушено.

Чтобы оформить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, следует стать на учет в ЦНАПе, исполнительном органе сельского или городского совета или районной администрации. Каждому лицу или семье присваивается индивидуальный номер в учетном деле. В пакет документов входят паспорта, справка ВПЛ, свидетельства о родственных связях, идентификационный код и подтверждение приоритетного права, если таковое имеется. Поврежденное жилье подтверждается заявлением членов семьи.

Отказать могут только в случае неполного пакета документов или предоставления недостоверной информации. Решение можно оспорить через суд.

Те, кто не относится к категориям с первоочередным правом, могут самостоятельно искать жилье через проверенные контакт-центры, государственный ресурс «Прихисток», волонтерские платформы или официальные телеграммы. Такие инструменты помогают найти временные или постоянные помещения и получить поддержку в центрах предоставления административных услуг.

Таким образом, государственная программа обеспечивает переселенцев базовыми жилищными потребностями, позволяет сохранить стабильность и постепенно адаптироваться к новой среде.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.