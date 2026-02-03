Обмеження руху транспорту в Києві торкнулося одразу кількох важливих транспортних напрямків через проведення ремонтних робіт.

Обмеження руху транспорту в Києві запровадили у зв’язку з плановими роботами на Південному мосту та на вулиці Володимирській у Шевченківському районі, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті КМДА, обмеження руху транспорту в Києві мають тимчасовий характер і пов’язані з необхідністю забезпечити безпечний стан дорожньої інфраструктури.

За інформацією міської влади, на період з 31 січня до 28 лютого у столиці частково перекрили проїзд Південним мостом. Комунальні служби виконують гарантійний ремонт конструкцій деформаційних швів, які є важливими елементами мостової споруди.

Роботи проводяться без повного перекриття, однак із почерговими перекриттями в кожній смузі руху транспорту.

Обмеження в Києві діють на ділянці Південного мосту, а також на правобережній естакаді з боку Корчуватого у напрямку з правого на лівий берег. Роботи тривають щодня з 8:00 до 16:00.

У КМДА звертають увагу водіїв на те, що такі незручності під час ремонту Південного мосту можуть впливати на час у дорозі, особливо у години підвищеного трафіку.

Містян просять заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, користуватися альтернативними шляхами сполучення між берегами столиці.

Окрім цього, у місті діють додаткові тимчасові незручності на вулично дорожній мережі центральної частини міста. З 28 січня до 6 лютого частково перекрито курсування авто вулицею Володимирською у Шевченківському районі.

Ремонтні заходи проводяться за адресою вул. Володимирська, 43-45 у напрямку до вул. Прорізної. Тож містянам радять це враховувати.

